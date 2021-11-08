隨著全球景氣復甦，2021年企業陸續脫離新冠肺炎陰霾，在獲利持續增長、基本面穩健等條件下，整體債券市場信用評等獲得改善，成為推升今年高收益債券市場走高的主因，看好美國高收益債後市表現。

瀚亞投資指出，目前美國高收益債券指數的組成中，BB級債券占比達54％，CCC級僅有11％，顯示債券市場品質為近年最佳。另預計美國高收益債券違約率未來12個月可望降至2％，甚至更低的水準，後市展望樂觀。

瀚亞投資美國高收益債券基金經理人Adam Spielman表示，債券信用評等調升的趨勢跟機會，為近期著重的策略方向，除可能從BB級飛躍至投資等級的明日之星債券外，信用評等在B級以及CCC級的債券，同樣有高機率獲得調升。

Adam Spielman認為，受到疫情影響，2020年全球債券市場中，總金額高達4000億美元債券的信用評等遭到調降，今年整體調升金額大於調降金額，截至8月底約2000億美元債券信用評等陸續獲得調升，相較於先前的調降部位，尚有半數債券未來具有調升潛力。

高收益債券利差持續收斂，且低於歷史平均水準，瀚亞投資強調，考量目前債券信用評等組成較高，及企業基本面展望正面，利差偏低的現象是合理的。看好能源產業為主，主要因全球景氣復甦帶動，能源需求將開始吃緊，相對減碼產業為健康護理、房地產相關。

瀚亞投資說明，整體債券信用評等的調升趨勢不變，有助美國高收益債券表現，同時隨著違約率看跌，利於長期持有。建議看好美國前景，可將美國高收益債券基金納入投資組合中，作為增加收益來源的一環。