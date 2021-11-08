觀察美股財報表現，S&P500企業逾八成盈餘表現優於預期，多數企業持續交出亮眼的財測，科技股上修至近四成增幅，表現十分穩健，上周聯準會（Fed）主席鮑威爾提出維持高通膨為「暫時性」說法，強調不應將縮減購債視為升息即將到來的訊號，市場解讀立場仍偏鴿，激勵美股續航動能，帶動台股上攻力道，有利布局台股基金掌握輪動契機。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，台股受惠美股持續上攻同步上漲，5日更順利站上半年線，短期內指數站上所有均線，有利台股維持偏多格局。11月開始上市櫃公司密集公布季報，加上10月營收將公布，配合近期仍有不少公司舉辦法說，在題材性的帶動下 預期市場熱度仍可望延續。

就投資價值而言，台股企業獲利大幅躍升，證交所公布大盤本益比僅14倍左右，為過去10年歷史區間下緣，建議可趁股市低檔逢低布局台股基金。

日盛MIT主流基金研究團隊表示，美股經過超級財報周，從三大指數皆創歷史新高表現，凸顯美企總體獲利表現亮眼，市場對企業財報看法偏正面。台股也進入上市櫃公司將密集公布季報，展望11、12月，半導體為主的電子產業仍受惠出貨旺季，需求處於長期結構性上升循環，預期營收及獲利仍可維持高檔不墜。