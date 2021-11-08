台灣經濟研究院舉辦「2022年景氣展望與產業趨勢研討會」，並發布「2022台灣總體經濟預測」，上調2021年GDP成長率至6.1％，為國內主要預測機構最樂觀，2022年GDP成長率受高基期影響則為4.10％。

台經院院長張建一表示，今年以來隨主要國家疫苗接種進度加快，民眾生活逐步恢復正常，全球經濟復甦態勢明顯，但復甦過程中遭遇到半導體、航運物流、能源供不應求等影響，加上疫苗分配不均，使得全球經濟成長產生分歧。

受疫情影響，台灣經濟情勢2021年呈現內外有別，內需於5月下旬疫情在台擴散，引發政府採取嚴格的防疫措施及民眾的擔憂，衝擊服務業表現。外貿出口受惠主要經濟體陸續重啟經濟活動，美、陸、歐等經濟相繼復甦甚至進入擴張，帶動商品需求並進而推升台灣出口表現。

投資部分企業較2020年更積極，且全球貨幣寬鬆帶動金融市場表現，不論直接投資或金融投資都有良好成續，且以商品或以金融為主的貨運服務及金融服務業，受疫情影響較小，營運表現仍突出亮眼，支撐台灣經濟全年穩定擴張。

展望2022年，張建一指出，隨全球疫苗覆蓋率提升，疫情對實體經濟影響式微，然近期已開發經濟體貨幣政策開始轉向，財政紓困效果逐漸消退，新興經濟體面臨壓力，國際主要預測機構均認為，2022年全球經貿成長速度較2021年放緩，金融市場不確定性增加。鑑於全球經濟表現穩健，科技應用產品及傳產貨品需求依舊暢旺，加以國內疫情已獲得控制，內需服務業業績逐月恢復，失業情況也獲得改善，加上政府陸續推出多項振興經濟政策，均有助於帶動內需表現。

張建一強調，整體來看，台灣2022年景氣維持熱絡，經濟成長主要仰賴民間消費支撐，出口及民間投資雖然維持強勁，然受到比較基期偏高影響，對經濟成長貢獻度料將下滑，使得2022全年經濟成長幅度較2021年為低，預測2022年GDP成長率為4.10％，較2021年的6.10％減少2.0個百分點。