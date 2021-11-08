美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）接受CNN訪問指出，美國無意試圖改變中國，正是尋求共存的有利環境，美國與中國正就川普時期的貿易協議進行談判，談判內容不只涵蓋商品關稅，還包括整個貿易關係範圍。

蘇利文表示，「拜登政府的目標是塑造國際環境，使其更有利於美國、盟友夥伴到相關民主國家的利益與價值，這並不是要對中國帶來一些根本上的轉變。」

蘇利文提到，就他來看，先前處理中國政策的錯誤之一，就是認為透過美國政策，中國體系會有根本性地翻轉。

他強調，「美國對中國政策的目標是要創造一個環境，俾以讓兩大強權在可預見的未來能在國際系統裡運作」，而華府將確保這些條件符合美國與盟友的利益。

他強調，這個目標「不是要遏制對手，也不是新冷戰，而是一個對美國、盟友與夥伴能形成國際遊戲規則的有利情況。」

談及近期台海的緊張情勢，蘇利文強調，華府反對任何透過威懾與外交試圖單方面改變該區域現況的作法。