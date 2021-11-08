忠山大樓逃生梯外推，住戶用來增加私人空間，設置浴室，堆放瓦斯桶、洗衣機甚至是大批雜物。（高市工務局提供／袁庭堯高雄傳真）

城中城大火引發高市府對老舊大樓安全的重視，工務局雷厲風行，貫徹市長陳其邁20年以上舊大樓「有礙就拆」政策，苓雅區的忠山大樓住戶8日出現控訴，工務局把他們的逃生梯外推牆打掉，讓許多住戶「門戶大開」，應變時間根本不足。工務局回應，外推牆就是違建，城中城大火後只給三天改善時間。

實際觀察，屋齡42年的忠山大樓逃生梯平面空間僅留1米寬，牆面遭住戶外推，用來增加私人空間，設置浴室，堆放瓦斯桶、洗衣機甚至是大批雜物。

管委會表示，工務局10月29日來張貼公告並告訴住戶須將消防通道清空，以符合逃生法規標準。 住戶以為只要將電梯旁的樓梯間雜物清空，沒想到1日工務局竟是清空另一個逃生梯，將30多戶牆面全部打洞破壞。住戶評估，要重新回復牆面需十多萬元費用，有心人士若想趁此闖空門更是易如反掌，許多高齡住戶夜晚更因此害怕睡不著。

管委會強調，才剛花了130萬元更新消防安全設備，消防局也通過安全檢查，不解市府執法為何這麼倉促粗暴。

工務局回應，截止7日止，已巡查181棟大樓，排拆111棟，合格僅1棟。忠山大樓私自將共用走廊外推，堵塞戶外逃生梯，嚴重阻礙逃生動線，明顯是違建，公共安全絕對不可以打折扣。過去都請住戶限期改善，但城中城大火後僅限定3天內改善，該大樓還有第二波限期改善，希望住戶趕緊排除。

但有住戶控訴，3天限期改善實在太倉促，例如有住戶出差根本不在家，一回來牆壁被敲破，洗衣機也被搬走。建商第一手的平面圖也沒有市府認定的後方逃生通道區域，希望市府執法前多點溝通，也多給點準備時間。