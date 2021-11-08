台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）公告第三季財報及10月自結合併營收，均傳捷報。

第三季合併稅後淨利8.39億元、年增13.8％，創歷史單季次高紀錄；累計前三季合併稅後淨利24.65億元、年增23.5％，稅後淨利達去年全年近九成，EPS達4.34元，合併保有資產逾1888億元、年增25.3％。前九月稅後淨利、保有資產均創同期新高，其中在海外轉投資事業，和運國際租賃有限公司今年在中國大陸經營有成，獲利成長116.5％。

和潤10月營收也傳好消息，合併營收16.17億，創歷史單月新高點，年增26.2％；累計前十月合併營收144.83億、年增20.7％，亦創同期新高。

和潤總經理林彥良表示，和潤能持續成長主要原因是「產品發展策略」以及「數位轉型」成功，造就了擁有大量客戶群，在台灣每十人就有一人曾是和潤客戶。

和潤指出，在經營績效表現亮眼的同時，和潤10月獲財政部表揚，頒贈「110年度績優營業人」。臺北國稅局轄區營業人家數約198672家，今年度核定的績優營業人共45家，獲獎營業人皆是恪遵國家法令及響應政府政策，誠實開立統一發票，並依法申報繳稅，對國家稅收及經濟發展有重大貢獻者，方能獲頒。

和潤指出，自民國106年度即積極響應政府政策使用電子發票，不僅提升企業效能及降低營運成本，並恪盡節能減碳與誠實納稅之企業社會責任。身為台灣汽車金融龍頭，除恪遵法律，亦制定公開透明的公司治理政策，將ESG的精神落實於企業經營中。