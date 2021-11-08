全台房市熱度破表，台灣房屋集團趨勢中心根據聯徵中心申貸件數統計，2021年第2季購屋最熱門路段由「台南仁德區文心路」拿下，而仁德區旁的永康區不僅是台南市人口唯一超過20萬人的行政區，在台積電進駐的加持下，再帶動一波房市價量。

近年來南科話題帶動住宅買氣，讓房市重心有南移趨勢，尤其台南市精華地段除了推案量增，蛋黃區投資風潮盛，價格也持續上漲。預售部分已經穩穩站上3字頭，有業者透露，永康未整理的中古屋已經很少見，多是買方裝潢過再釋出。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，台南永康房價飛漲有3大部分，其一本來台積電所在南科位置就已經有日月光與台達電等高科技產業，新移入購屋人的收入足以帶動房價，因此周邊有基本面。

徐佳馨指出，簡單說就是有基本面，但範圍似乎太大了，目前是全台南都在炒房，除了南科周邊，還炒到仁德、歸仁等區域，這些地方距離園區與東區永康等舊市區太遠，這部分大家會比較保留。