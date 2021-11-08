戰遊網（Wargaming.net）旗下線上海洋戰略遊戲《戰艦世界》的家用主機版《戰艦世界：傳奇》今天發表3.8版本更新，推出新英國航空母艦，「智慧起源」戰役，《戰鎚 40K》新合作內容等，而蘇聯主力艦也將正式脫離搶先體驗階段。

全新120 關卡「智慧起源」戰役將開放6 週讓玩家進行挑戰，並以3週為單位。新戰役將釋出兩艘全新戰艦，分別為高效率HE 彈的法國 IV 階驅逐艦 Siroco，還有具有強大的火砲和聲納能力的VII 階德國巡洋艦Mainz。玩家只要完成戰役所有關卡就能獲得兩艘新戰艦。

另外，針對家用主機版本，《戰艦世界：傳奇》X《戰鎚 40K》的全新合作內容也將於3.8版本更新正式登場，推出的兩艘全新艦艇VIII階 Cross of Dorn 和 VIII階 Ship Smasha ，搭配帶有獨特配音的指揮官，以及主題迷彩、臂章、和紀念旗幟等主題物品。

3.8版本更新中，全新英國科技樹分支將推出三艘新戰艦：III 階 Hermes、V 階Furious和 VII 階Implacable，以及指揮官Denis Boyd。另一方面，先前版本進入搶先體驗階段的IV 階巡洋艦Kotovsky、V 階Gorky和VI階Tallinn皆於3.8版本正式脫離搶先階段，全面開放讓玩家進行研究。這些蘇聯戰艦配備了平坦彈道，聲納和魚雷，在每個階級都可算是功能全面性的戰艦。