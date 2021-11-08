黃偉晉即將推出個人首張專輯。（愛貝克思提供）

黃偉晉即將推出首張專輯《CreaLife》。製作過程與創作靈感，始於疫情下所誕生的產物，過去我們習以為慣的日常生活，歷經疫情打壓變得無常，大家開始改變生活模式，想盡辦法要讓生活恢復昔日，經歷了「日常、無常、如常」三常洗禮，黃偉晉體認到，雖不知世界何時能恢復常態，但唯有創造生活中各空間的儀式感、新鮮感、趣味感，才能迎接各種可能的到來。

主視覺呼應專輯概念，紀錄生活裡真實與超現實的各種儀式感，如黃偉晉在攝影師的指令下，把小角落佈置成拉麵店的樣子，臉上貼著魚板化身成拉麵店的客人，逗趣的模樣令人會心一笑；或者在冰箱裡放一盞會亮的燈，假裝在看冰箱裡的電視，甚至是透過四連棋的洞孔看鏡頭，超現實的構思，每個主題創意都讓黃偉晉覺得新奇且玩得過癮：「尤其是拉麵這個主題，只是把一個櫃子做成像我們吃拉麵的感覺，就覺得好像充滿了我們自己疫情在家，想要把自己房間佈置很儀式感的感覺。」

提到生活中會玩的創意，他透露鍾愛晶礦小角落，原本只是一些公仔，沒想到最後越來越多到現在收藏50幾個，甚至還造山造景，放了漂流木、沙灘等喜歡的元素進去，成了他療癒自己的晶礦小天地。雙11光棍節正好是他的新專輯預購首日，黃偉晉當晚上8點將於個人IG展開「黃偉晉1111購物節」直播，他化身為「丟丟哥」，親自叫賣限量300張的親筆簽名預購專輯。