民進黨全力推動公投「四個不同意」，東華大學教授施正鋒今天批評，民進黨政治人物公投說明會忘情演出，不顧起碼的邏輯跟事實。「原來，官大學問大就可以胡說八道」。

陳吉仲說，反萊豬就是反美豬，施正鋒對此表示，把萊豬與美豬化等號，大一的理則學不及格。台灣人一定納悶，只有不到兩成的美豬吃萊劑，為什麼一定要賣萊豬給我們？政府為什麼就不能據理拒絕、幫人民把關？

對於民進黨強調，不進口萊豬無法加入CPTPP。他反問，加入之前必須跟會員國雙邊磋商談判，然而目前他們又沒有人要賣萊豬給我們，更何況美國又不是成員國，何德何能阻擋我們加入。「民進黨政府在鬼扯什麼？」

賴清德說，反萊豬是擋台美關係，施正鋒質疑，歐盟跟英國都反萊豬，難道也是要阻擋跟美國的關係？最可笑的是，賴清德說，「今年1月開放萊豬至今，台灣和美國貿易進步很大」，這是哪一國的神因果關係？哪一個大學畢業的？

他痛批，按照賴清德的邏輯，台灣跟中國大陸今年的進出口貿易增加27.8％，高於日本（19.4％）、及韓國（27.1％），難道要感謝中國大陸禁止台灣的鳳梨、釋迦？研究所有上過方法論，應該起碼知道，除了時間上的先後順序，更重要的是實質上是否有因果關係。「原來，官大學問大就可以胡說八道。」