日本首相岸田文雄為因應中國等人權問題，新設專職人權議題的首相輔佐官，首任將由前防衛大臣中谷元出任；岸田今天向中谷傳達此事，並指示與美國等國合作因應國際人權議題。

岸田9月在競選自由民主黨總裁（黨主席）時就提出政見，要新設專責人權問題的首相輔佐官，以跨部會因應中國侵害人權等問題。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天上午在首相官邸（行政中心）與中谷會談。

岸田在會中向中谷表達，這個考量中國問題的人權輔佐官，將由中谷出任，預定將在本月10日第2次岸田內閣上路時上任。

岸田也指示中谷要與外務大臣與經濟產業大臣緊密合作，並與美國等同盟國攜手因應國際人權議題，敦促民間企業也致力於人權。

中谷今年64歲，他曾是陸上自衛隊自衛官，以二等陸衛（約等於陸軍中尉）退伍後從政，是高知1區選出的眾議員，1990年首度當選，至今共當選11屆。

中谷歷任防衛大臣、自民黨安全保障調查會長等職，現在於眾議院中擔任與中國新疆維吾爾自治區人權問題相關的跨黨派議員聯盟共同會長。

報導指出，岸田起用中谷擔任首相的人權輔佐官，是展現出有意解決人權問題的積極態度。

中谷會後受訪時表示，他身為議員時已致力於人權問題，將活用這些知識與經驗，盡力對首相提出適當的建言。

內閣官房副長官磯崎仁彥在記者會上說，岸田在競選自民黨總裁時就表示，要以堅毅的態度因應台灣海峽的安定、香港的民主主義，以及維吾爾人權問題等；並基於美日同盟基礎，守護民主、法治與人權等普世價值，對維持國際秩序安定有所貢獻。岸田是基於上述觀點，決定設置負責人權問題的首相輔佐官。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1101108