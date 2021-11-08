刑大偵查員江明慧發揮防詐創意，邀中信兄弟啦啦隊正妹還有吉祥物拍片宣導防詐騙。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

搶攻雙11購物節倒數，各家電商祭出優惠，台中市警察局刑大近來接獲民眾因購物搶便宜遭詐騙案件，甚至有詐團打出職棒球隊名號詐騙消費者，警方邀中信兄弟啦啦隊正妹「短今」、「希希」與吉祥物「小翔」，起拍攝反詐影片，呼籲消費者網路血拚勿昏頭，辨別「1頁式廣告詐騙陷阱」，小心求證，避免落入詐騙陷阱。

台中市警察局刑警大隊指出，購詐騙躍居5大詐騙第1名，警方擔心雙11購物節將屆，詐騙集團摩拳擦掌，使好招數「請君入甕」，尤其「1頁式詐騙」廣告，搭上熱門話題誘騙民眾落入詐騙陷阱。近來詐團設計「中華職棒網頁」大賣商品，被民眾發現，中華職棒官網通知、遏止該廣告詐騙行為。

刑大偵查員江明慧發揮防詐創意，邀中信兄弟啦啦隊正妹「短今」、「希希」與吉祥物「小翔」，錄製防詐影片，教導民眾辨別1頁式廣告「6大特徵」，收到假貨「退貨退款」流程，呼籲好康訊息，先保持懷疑、再小心求證，避免落入詐騙陷阱。

江明慧說，1頁式廣告「6大特徵」，就是「售價明顯低於市場行情」，常用限時搶購及下殺等字眼催促民眾儘快下單；另「網頁資訊簡陋、粗糙」，夾雜簡體字及模糊圖片；「沒有公司地址、客服電話等（或無人接聽）」，只留電子郵件及LINE私下交易情況。

江明慧續指，商品僅「貨到付款」或信用卡付款；或稱「免運費、7天鑑賞期及可拆箱驗貨」，不滿意可退貨等，還貼心附上反詐騙專線字樣；廣告下方留言「都是正評」、零負評；一旦民眾下單收到包裹才發現商品竟是「圖文不符」的廉價商品，經詢問賣家卻遭封鎖、求償無門等。

警方呼籲，民眾在網路購物時，應挑選專業且完善，有退貨及退款制度的購物平台或官方網站，且於購物網站上，有明確之賣家客服之聯繫管道，切勿輕易在來路不明的購物網站下單。

台中市警察局刑警大隊提醒，消費者若已收到商品確定為假貨，可立即向物流公司申請「退貨退款」。民眾若發現1頁式廣告，先求證再防範，若有可疑詐騙情事，撥打165防詐騙專線或110報案。