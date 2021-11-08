基隆外木山秘境沙灘驚見女浮屍 警方釐清身分中 14:282021/11/08 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆外木山沙灘今天下午1點多驚傳一具女性屍體漂浮在海面上。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市中山區外木山沙灘今天下午1點多驚傳一具女性屍體漂浮在海面上，有民眾路過看見嚇得趕緊報警，海巡、警消獲報趕抵現場，目前正調查釐清死者身分及確切死因。 彰化市站前特區 成房市一級戰區 白家綺驚傳健康亮紅燈緊急手術 吳東諺苦守開刀房外3hr病況曝光 #外木山沙灘 #釐清 #驚見 #女浮屍 #中山區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 神舟十三號太空人首次出艙成功 三人緊緊擁抱 王亞平太空行走 中國女性第一步 11:002021/11/08 兩岸 高雄摩鐵小情侶全裸陳屍浴缸 警追凌晨關鍵訪客 08:302021/11/07 社會 高雄芭蕉園傳火警 警消滅火後驚見焦屍 90歲男主人命葬火場 19:372021/11/07 社會 新北市再傳槍響 泰山男朝社區大樓連開5槍自首 警疑槍手頂罪 20:292021/11/07 社會 德黑蘭軍醫突破寂寞心房 她急匯5萬給未謀面男友 10:022021/11/08 社會 小六生遭爆集體偷竊長達半年 教育局：已進行偏差行為輔導 12:362021/11/08 社會 攀中橫四辣羊頭山摔70米邊坡 三軍總醫院實習醫師身亡 08:312021/11/08 社會 銀行高階經理打AZ慘變植物人 家屬怒控：被當垃圾踢 08:392021/11/08 生活 恐怖影像！失控貨車下山高速衝逆向 疑趕仰德大道「門禁」 10:552021/11/08 社會 摩鐵爆雙屍案 情侶全裸躺浴缸 04:102021/11/07 社會新聞 租共享機車！他開車箱驚見「水母」 網全搖頭：台灣人不意外 09:442021/11/08 生活 社會熱門新聞 又是跑山獸找到！國慶獨攀能高安東軍 宜蘭男遺體瀑布下尋獲 - 社會 陽明山仰德大道大貨車衝對向撞3車 1重傷4輕傷 - 社會 酒店妹殺了包養金主 知情人士再爆她「另個身分」 - 社會 銀樓老闆偷吃嫩小三產子 老闆娘怒搬光珠寶轉移北市千萬房產還告贏 - 社會 恐怖影像！失控貨車下山高速衝逆向 疑趕仰德大道「門禁」 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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