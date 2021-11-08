台中運動風氣盛行，像是籃球運動場地，不分男女都愛打，人潮經常絡繹不斷。市議員朱暖英今天質詢說，籃球運動不免肢體碰撞，但不見得每位女性，都能承受混合男女競賽，難免出現的高強度碰撞，造成不夠重視女性運動權益的問題。運動局長李昱叡表示，市府針對女性優先球場部分已積極評估，將擇定1至2處球場於今年底開始試辦。

朱暖英指出，經過上會期的建議，體育局要在公設球場，創新設置「女生優先區」球場，對喜歡打籃球的女性朋友，是個重視女性運動權益的好消息；不過，除了重視女性之外，也要兼顧每位市民，使用公有場地的公平性。體育局回應，考量女性籃球運動人口增加，今年將再尋一、二個合適的場地，試辦女生優先區，以促進女性參與運動。

此外，球類競賽公有運動場地，一遇週末假日熱門時段，運動場地往往是看的到，有時枯等一、二個小時，卻不見得打得到。台中市公有熱門運動場地不夠用，又得另外找場地管理單位，才能借到場地，避開運動人潮。

朱暖英說，目前台中市體育局的公設運動場地租借管理方式，都要先查找及聯絡到，各運動場的接洽單位，任由各自完成預約登記。反觀，臺北市體育局已有建構運動場地租借系統，方便想運動的民眾，可提前線上預約運動時段。若沒人預約的場地時段，也是像現在一樣，對任何人都保持開放，隨時自由使用。體育局長說，目前公設場地管理，採自管、代管及OT促參三類，僅有少部分足球場地，已有試辦場地租借系統。

朱暖英建議，體育局要設置公設運動場地租借系統網站，讓市民快速搜索到合適的場地。不然，一樣是六都，臺北的運動場地租借系統都已數位上網，臺中一直沒有公開的租借系統可用，民眾還要忙著找場地聯絡電話。希望「女生優先區」球場，及公設運動場地租借系統的建立，來讓臺中的運動環境，更加友善女性，且更加便利公平。

運動局長李昱叡表示，隨著運動風氣增加，台中市女性運動參與率近幾年也逐步提升，參與運動的質與量，特別在籃球項目有正成長趨勢，運動人口數也越來越多，市府針對女性優先球場部分已積極評估，將擇定1至2處球場於今年底開始試辦。

李昱叡指出，市府運動局從今年下半年起，包含三對三籃球賽等賽事都已增加女子組別，例如11月在台中舉辦的三對三籃球聯盟賽台中場跟總決賽，皆已規劃女子組別，促進女性運動發展。另因應資訊科技發達，目前已有部分場地開始試辦網路預約機制，如朝馬足球場已建置網路預約平台，未來會依據使用效益、使用天數與人數較多的場地逐步推行，讓市民運動更方便。