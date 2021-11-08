全台力拚疫苗第2劑覆蓋率，據花蓮縣衛生局統計，截至11月3日，縣內疫苗第2劑接種率達33.6％，較全國平均少1.2％，由於國內自購的第13批59.4萬劑AZ疫苗效期只到本月底，多位縣議員擔心縣內疫苗是否供過於求，要求衛生局多加留意。衛生局長朱家祥表示，「快過期表示還沒過期，效果一樣」，呼籲民眾應盡快接種。

花蓮縣人口數逾32萬人，據衛生局統計，截至本月3日，接種第1劑AZ疫苗約9萬3749人、莫德納疫苗5萬6272人、BNT疫苗6萬1269人、高端則是6367人，第2劑分別為AZ疫苗6萬1712人、莫德納疫苗4萬1815人、BNT疫苗7人及高端4857人；其中，第1劑疫苗覆蓋率約67.6％，較全國平均少6.3％，第2劑則為33.6％，較少全國平均少1.2％，令不少縣議員關切衛生局將如何提升縣內疫苗覆蓋率。

衛生局長朱家祥表示，花蓮疫苗第1劑施打意願低，第2劑更是如此，先前盤點莫德納疫苗剩餘量，發現縣內約有5600名65歲以上、原住民55歲以上長者，沒有上網預約，研判數位落差，因此替長者造冊，發放接種通知單，安排長者5日至13日於指定時間，到指定地點接種，不過5日開打迄今，施打率僅5成，尤其偏鄉地區接種的意願更低。

朱家祥坦言，全國除了花蓮，台東、屏東、南投等偏鄉地區施打疫苗意願確實偏低，不過交通不便並非主要原因，很可能是因當地疫情較為平緩，接觸外人機會低，且疫苗負面訊息高，讓民眾卻步。

朱家祥說，本月初已啟動企業集中接種方式提升縣內疫苗覆蓋率，上周和亞泥合作，接種了近120劑疫苗，上月底縣府主管會議時，也開放各局處相關業務單位，若單位內有人還未接種疫苗，可主動和衛生局聯繫接種事宜。「雖然打疫苗對整體防疫效果好，不過接種疫苗一定要心甘情願，不能強迫」。

另外，縣議員黃馨指出，國內自購的第13批59.4萬劑AZ疫苗效期只到本月底，不曉得政府是怎樣，買快要過期的疫苗，打在人民身上，大家會覺得很恐慌，這個政府是哪裡不對勁，漠視人民安全到這種程度，她和縣議員林宗昆均要求衛生局留意這批疫苗是否配會打在縣民身上，並注意縣內疫苗是否供過於求。

朱家祥表示自己也很納悶，不過「快過期表示還沒過期，效果一樣」，因此呼籲符合接種條件的民眾，應在疫苗過期前盡快接種。