「沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心」今日開工，包括市長盧秀燕等人均到場見證。（陳淑娥攝）

「沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心」今日開工，包括市長盧秀燕等人均到場見證。（陳淑娥攝）

「沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心」今日開工，預計明年12月底完工。（台中市府提供）

台中市沙鹿區埔子里里民數達7000多人，市府在當地明秀公園興建多功能公園管理中心，8日舉行開工典禮，市長盧秀燕表示，屆時整體功能將更加完善，進一步串聯優質公園環境與社區活動，開創在地特色，與居民生活空間更緊密結合，預計明年12月底完工。

「沙鹿區明秀公園多功能公園管理中心」今日開工，包括市長盧秀燕、民政局長吳世瑋、建設局副局長陳永欣、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、楊典忠、前立法委員顏寬恒等人皆出席見證。

盧秀燕特別感謝副議長顏莉敏爭取協調經費，以及市議員支持工程預算。她說，新建管理中心為地上4層建築，屬於大型的活動中心，每層樓皆有不同功能用途，將提供在地里民管理、活動、關懷、休閒使用，增進地方情感交流，提升民眾參與活動的機會，並改善鄰近村里社區居民環境，解決公園設施不足問題，提供地方民眾更完善的公園環境。

建設局說明，明秀公園位於沙鹿區埔子里，里民數達7000多人，管理中心興建經費約7445萬元，其中總工程預算約6345萬元、土地徵收費用1100萬元，規劃總樓地板面積約1148平方公尺。中心以暖色陶磚為設計，讓建築物巧妙融合在公園自然景色中。為降低日曬影響，達到節能功效，採雙立面設計，另以立面及屋頂綠化手法將公園大片綠意延伸至室內空間。