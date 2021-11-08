有媒體報導台灣清大校友會與中國大陸廈門市政府、北京清大在清大育成中心租用辦公室，成立「海峽研究院」，國民黨立委林思銘認為，這其實單純就是辦公空間的租用，在各校育成中心行之有年，根本沒必要無限上綱到是「挖角台灣人才」。

林思銘表示，清大校友會的「海峽研究院」很單純就是向財團法人自強工業科學基金會租用位於清大育成中心的辦公空間，不知為何要牽扯到挖角人才。

他認為，如果確實是值得重視的人才，台灣廠商或研究單位，就應該提供好的報酬、好的研究環境，聘用他們發揮專長。但是，林思銘說，他在地方也聽到許多高科技從業人員的心聲，他們的確常常遇到外國廠商來挖角，薪水都是台灣廠商的2-3倍，甚至4-5倍，大家也都注意到進入美商、德商、日本，甚至新加坡公司，薪資水準都比本地公司好，人才往高薪資、高報酬、有發展前景的公司流動，是很自然的事情。

林思銘認為，台灣如果只想限制大陸廠商聘用台灣人才，是不切實際的，重點是我們要如何在自由競爭的環境中，留住人才。