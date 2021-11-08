雪梨機場控股公司（Sydney Airport Holdings）周一宣布已同意接受一家基礎建設投資集團提出的236億澳元（相當於175億美元）收購要約，這將成為澳洲最大宗的收購案之一。

周一雪梨機場控股公司上漲2.79%，報8.46澳元。

雪梨機場控股公司發布聲明表示，該公司一致推薦雪梨航空聯盟 （Sydney Aviation AllianceSAA）提出的收購要約。SAA由澳洲投資者IFM Investors、QSuper、AustralianSuper和總部位於美國的Global Infrastructure Partners組成。

SAA將收購澳洲最大且唯一上市的機場公司，此時正值該國自新冠疫情爆發以來終於在本月放寬了國際邊境管制措施。

雪梨機場控股公司表示，已在周一簽定收購安排實施協議（scheme implementation deed），並將於明年1月舉行收購計畫會議。

SAA在9月時將收購價格提高至每股8.75澳元，較最初的出價高出6%，成功說服了雪梨機場控股公司董事會放手讓SAA進行盡職調查（due diligence）。

雪梨機場控股公司董事長David Gonski表示，公司董事會認為這個結果適當反映出雪梨機場的長期價值，因而一致推薦該提案。

該交易仍將取決於獨立專家的報告、該機場公司75%股東同意，以及競爭監管機關和外國投資審查委員會的批准，這個過程可能需要數個月的時間。

IFM Investors執行長David Neal在代表SAA集團的聲明中表示：「我們期待證券持有人對這項提案進行表決。我們聯盟代表了數百萬澳洲人，而隨著航空業擺脫新冠疫情，我們準備努力工作，讓更多航班和乘客返回雪梨機場」。

澳洲競爭和消費者委員會將調查這項交易在競爭方面造成的影響，包括SAA集團在澳洲擁有多個機場所有權的影響為何。該委員會將於12月16日公布調查結果。