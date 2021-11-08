台灣汽車金融龍頭-和潤企業(6592)第三季營運仍在歷史高檔，前三季營運再創新高，前三季不論是營收、獲利以及合併保有資產均再創新高紀錄，每股盈餘（EPS）為4.34元；10月營收也創歷史新高點。

和潤企業公告110年第三季財報。第三季合併營收45.07億元，創新高；稅後淨利8.39億元，年增13.8%，為歷年單季次高，僅次於第一季的高點，第三季每股盈餘（EPS）1.47元，優於第二季的1.35元以及去年同期的1.3元。

和潤企業前三季合併營收128.66億元，再創新高；合併稅後淨利24.65億元，年增23.5%，稅後淨利達去年全年近九成，每股盈餘（EPS）4.34元，年增19.8%。此外，至第三季底止，合併保有資產逾1888億元，年增25.3%，亦再創新猷。

另外，海外轉投資事業部分，和運國際租賃有限公司今年在中國大陸經營有成，獲利成長116.5%。

和潤企業公布10月營收續衝高，自結合併營收16.17億元，創歷史新高點，年增26.2%，累計前10個月合併營收144.83億，年增20.7%，皆有雙位數成長。

和潤企業總經理林彥良表示，和潤能持續成長主要原因是「產品發展策略」以及「數位轉型」成功，造就了擁有大量客戶群，在台灣每10人就有1人曾是和潤客戶。

在經營績效表現亮眼的同時，和潤10月獲財政部表揚，頒贈「110年度績優營業人」。臺北國稅局轄區營業人家數約198672家，今年度核定的績優營業人共45家。