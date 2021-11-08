傳產類股當道，台股摸到17400點！美國通過基建法案，市場預期可望為鋼鐵類股營運挹注大補丸，鋼鐵類股在中鋼(2002)領軍下，大成鋼(2027)、彰源(2030)、威致(2028)、運錩(2069)及有益(9962)以漲停板作收，中鴻(2014)、官田鋼(2017)、燁輝(2023)、盛餘(2029)及春雨(2012)等股價漲幅逾5%，可說是今天台股多頭攻堅的要角。

玻璃類股也因台玻(1802)強勢帶動類股指數上揚，航運類股則在尾盤展現強攻，陽明(2609)以漲停板作收，財報亮眼的長榮(2603)漲幅近9%，華航(2610)及長榮航(2618)漲幅都有7%以上。相較於傳產類股好表現，近期強勢的電子類股除宏達電(2498)、威盛(2388)、威鋒電子(6756)持續強勢漲停，多數遭逢獲利了結賣壓，二極體的強茂(2481)、朋程(8255)及德微(3675)同步走弱，爆出經營權爭議的光洋科(1785)因董事長馬堅勇突遭撤換，新任董事長王炯棻發布新聞稿將對前董事長馬堅勇依證券交易法，提出財報不實和特殊背信罪，來維護公司與股東利益，今天股價逆勢下跌逾6%，電子類股疲弱不振，拖累台股指數開紅後一度翻黑，所幸中場過後晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)轉強，略為化解電子類股沈悶氣氛，在傳產類股當家下，台股指數開高震盤後收高，順利站上17400點，終場加權股價指數約17415.3點，上漲118.4點，成交量約3736.47億元；OTC指數為214.81點，下跌1.09點，成交量754.31億元。

今天盤中上市各類股以航運類股表現最佳，上漲7.1%，其次是鋼鐵類股及玻璃類股，分別上漲4.61%及3.04%，表現較差者為機電類股、電子零組件類股及其他電子類股，其中，機電類股下跌2.45%、電子零組件類股下跌1.54%、其他電子類股下跌1.04%；上櫃部分，表現最佳鋼鐵類股、上漲5.32%，表現最差為光電類股、下跌2.26%。

就技術面來看，今天台股在鋼鐵及航運股價走高帶動下，指數開紅走高，終場上漲118.4點，以17415.3點作收；台股上周五以長紅棒站穩短中期均線，且在季線進入低扣抵區，使各期均線全數翻揚下，在17000點到17150點形成強勁下檔支撐，技術指標RSI、MACD呈現多方，KD則在80附近再次黃金交叉，短期偏多趨勢明顯，美中不足的是成交量能維持在3000億元上下，如欲挑戰17500點到18000點以上前波高點，成交量能須適度在放大，較能有效挹注上攻動能。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，美國聯準會正式啟動縮減購債但金融市場已有反應，由於官員對通膨雖趨謹慎但預期疫情及供應鏈干擾漸退，市場將回歸關注財報等基本面訊息，目前上市櫃公司陸續公布10月營收以及季報表現，加上法說展望等題材性帶動下，預期有利維繫大盤多頭動能；由於近期外資買盤回籠有限，以內資主導的中小型個股表現較為活潑，仍相對看好供不應求的半導體供應鏈、IC載板等電子零組件表現。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，台股在10月反彈之後，預期11月仍是高檔震盪格局，因為11月股市不確定性可望較10月降低，有利股價築底，醞釀年底的作夢行情，利多因素包括：一、10月已有諸多利空因素測試股市下檔支撐，如FED暗示11月縮減購債，中國恆大的違約風險，中國缺電及限電危機，以及美國10年債殖利率的快速彈升，預期11月總體面不確定因素將較10月緩和；二、第三季台股企業獲利依舊亮眼；三、中國限電將提前引發供應鏈調整，也限縮供給面增加的可能性，有助緩解市場對科技產品Overbooking或過度消費的擔憂；四、外資持有台指期未平倉空單持續降低，且在台股轉買超。

沈建宏指出，2021年台股企業預估獲利年增率上修到50%以上，明顯優於年初預估，已有券商預估2022年台股企業獲利年增率至少持平，因此，明年第一季以前不必悲觀，拉回仍提供良好的買點。在類股操作上，看好五大族群：一、半導體供應鏈，如IC設計、先進封裝、新製程受惠股；二、有新產品、新規格題材之個股，例如AR眼鏡，mini LED，Type C等；三、伺服器與電動車供應鏈；四、具進入障礙之關鍵零組件且第三季有財報保護之個股；五、高股息殖利率兼具成長性之次族群。