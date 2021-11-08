技嘉(2376)累計前10月營收突破千億元，達1023.79億元，較去年同期增加49.4%。今收盤股價133.5元，創23年來新高價。10月合併營收109.24億元，月減14.3%，但與去年同期相比為年增48.4%。技嘉股價衝高，也帶動微星(2377)、華擎(3515)、映泰(2399)、青雲(5386)、撼訊(6150)及麗臺(2465)等同步登高。

受惠於加密貨幣及元宇宙題材，4Q板卡族群漲勢再起，同時業績方面也持續看到營收年增正成長。以技嘉而言，而產品線包括主機板、顯示卡、伺服器等，公司看好明年營收有機會挑戰續創新高。

近期外資出脫微星持股，但內資投信法人則是逆勢加碼。微星在4Q也陸續推出新品，例如微星電競桌機搭載第12代Intel Gen Alder Lake處理器。K系列電競桌機全面升級為DDR5記憶體，其讀取速度比上一代搭配DDR4提升高達60%，為玩家提供更快的資料讀取速度。此外，微星第12代電競桌機都有預載Windows 11。Direct storage儲存技術可以幫助玩家增加讀取遊戲的速度，Auto HDR功能甚至可以將SDR遊戲場景提升至HDR畫質。微星推出全新第12代系列Intel解鎖處理器型號，包括MEG Aegis Ti5、MEG Trident X和MAG Codex X5。

微星第12代旗艦型MEG Aegis Ti5搭載Intel Core i9-12900K處理器和NVIDIA RTX 3090顯示卡。全球首創HMI Gaming Dial可以讓玩家快速切換系統性能設置，還可以讓玩家在LCD上設定自己喜歡的動畫效果。