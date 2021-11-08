記憶體廠旺宏(2337)公布2021年10月營收再度創單月新高，達57.15億元，較9月56.79億元新高微增0.6%，較2020年同期大幅增加48.8%。

旺宏今年4~10月已連續7個月創下歷史當月新高，2021年前10月營收417.43億元，亦創下同期新高，年增24.7%；前10月營收已超越去年(2020年)全年之營收398.01億元。

旺宏於第三季營收創新高後，第四季仍淡季不淡，公司預期第四季業績將與第三季相當，毛利率可望維持逐季成長趨勢，並持續看好明年表現。

旺宏董事長吳敏求於上月舉行的法說會表示，展望產業後市，電腦市場的循環週期不太會影響旺宏營運，明年NOR Flash市場仍會持續缺貨。

旺宏第三季受惠唯讀記憶體（ROM）、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）等三大產品銷售同步成長，第三季營收149.74億元，創下歷史新高，季增31%。受惠產品價格調漲，第三季毛利率達42.9%，拉升3.8個百分點；營業利益34.97億元，季增52%；業外處分6吋晶圓廠貢獻25.05億元收益，旺宏第三季稅後淨利54.3億元，季增182%，每股純益2.94元。

旺宏今年前三季營收360.28億元，年增22%，創新高；毛利率39.4%，較去年同期拉升5.3個百分點；稅後淨利82.71億元，年增98%，每股純益4.48元。