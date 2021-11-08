台灣汽車金融龍頭-和潤企業第3季合併稅後淨利8.39億元，為歷年單季次高，累計前3季合併稅後淨利24.65億元，達去年全年近9成，每股盈餘（EPS）4.34元，合併保有資產逾1888億元，前9月稅後淨利、保有資產雙雙創新猷。

海外轉投資事業方面，和運國際租賃有限公司今年在大陸經營有成，獲利成116.5％。和潤總經理林彥良表示，能持續成長主要原因是「產品發展策略」以及「數位轉型」成功，造就了擁有大量客戶群，在台灣每10人就有1人曾是和潤客戶。

和潤同時公布10月營收，自結合併營收16.17億，創歷史新高點，年增26.2％，累計前10個月合併營收144.83億，年增20.7％，皆有雙位數成長。

和潤10月獲財政部表揚，頒贈「110年度績優營業人」，由副總經理暨發言人廖文忠代表領獎。臺北國稅局轄區營業人家數約198672家，今年度核定的績優營業人共45家。獲奬營業人皆是恪遵國家法令及響應政府政策，誠實開立統一發票，並依法申報繳稅，對國家稅收及經濟發展有重大貢獻者，方能獲頒。

和潤自106年度即積極響應政府政策使用電子發票，不僅提升企業效能及降低營運成本，並恪盡節能減碳與誠實納稅之企業社會責任。身為台灣汽車金融龍頭，除恪遵法律，亦制定公開透明的公司治理政策，將ESG的精神落實於企業經營中。