陳時中今天解釋引進即期AZ的原因，是為了226萬人在等AZ第2劑的民眾。民眾施打疫苗。(陳俊吉攝)

上周六到貨的59.4萬劑AZ疫苗有效期限僅有24天，引發各界砲火，前衛生署長楊志良昨質疑中央，究竟是合約沒簽好還是蓄意拖延疫苗到貨？指揮中心指揮官陳時中今天強調，沒人會蓄意拖延疫苗到貨流程，是國內已打AZ第一劑民眾，滿8周以上還有226萬人在等第2劑，有必要才引進即期AZ。

對於59.4萬劑AZ有效期限僅24天，陳時中今解釋整個進貨流程，指出我方大約是在兩周前接獲AZ通知，有一批數量約160萬劑的疫苗將於本月底到期，詢問我有無接收意願，當時認為這段時間的需求量沒有很多，最後選擇接收59萬劑。

陳時中表示，不過這些疫苗也確實有必要，若用目前國內接種第一劑AZ滿10周的人數計算，至少有108萬人在等第二劑，放寬到滿8周以上則有226萬人需要第二劑。

至於AZ確切知會我疫苗到貨的時間點，陳時中並未透露，僅大略說是在兩周前，但隨後他又強調確切的日子可以跟大家講沒有問題。

針對楊志良質疑，政府不是合約沒簽好就是蓄意拖延，陳時中回嗆，蓄意拖延的部份就不用回答了，因為沒人會這樣做，「就算我智商只有70也不會這樣做」，整體仍是供應量的問題，並反問既然我們有需求為何不要？明明就有108萬人到226萬人需要第二劑，不能因為效期短就不要，讓這些人多等一個月根本沒道理。

截至目前我國共到貨13批自購AZ疫苗，只有一批效期超過五個月，是否會比照歐盟，向AZ提告？陳時中指出，效期雖然有意義在，但我們從來沒有一批疫苗使用超過五個月，而且合約上我們實際能告知的地方不多，再次強調疫苗只要還沒到期，相關的安全性與有效性都一樣，外界不用過度擔心。

陳時中表示，及早讓國人打到疫苗是政府的目標，因此若接下來打氣不佳，會再進一步縮短第二劑的接種間隔，可能放寬到8周以下民眾也能接種。