中央採購的59萬劑AZ疫苗才剛到貨就快到期，新北市長侯友宜今表示，大量疫苗快到期，底下執行壓力很大，尤其目前AZ疫苗打氣沒有那麼踴躍，中央發下來疫苗，要考慮地方執行面，造成浪費中央也不樂見，中央要跟地方好好討論，讓每劑都發揮最大效果。