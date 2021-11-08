中央採購疫苗快到期 侯友宜：中央要考量地方執行面 15:182021/11/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央採購疫苗快到期 侯友宜：中央要考量地方執行面。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央採購的59萬劑AZ疫苗才剛到貨就快到期，新北市長侯友宜今表示，大量疫苗快到期，底下執行壓力很大，尤其目前AZ疫苗打氣沒有那麼踴躍，中央發下來疫苗，要考慮地方執行面，造成浪費中央也不樂見，中央要跟地方好好討論，讓每劑都發揮最大效果。 施能傑：軍公教調薪4％專業加給都會調升 穆斯克做民調 逾半數挺賣股 #中央 #執行面 #AZ #疫苗 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 去朱高正家退稿 04:102021/11/08 藝文副刊 朱立倫喊公投4個同意 民進黨團吐槽：侯友宜不同意核四 10:202021/11/08 政治 自購59.4萬劑「即期AZ」 藥師曝3大疑問 07:512021/11/08 政治 選舉才談竹竹併 柯轟低估人民智慧 04:102021/11/08 焦點要聞 過年入境「10＋4」政策 柯文哲批執行困難會搞死人 12:272021/11/08 生活 中央拖太久！闕枚莎爭取北市警消加給1.5倍 盼聖誕節有好消息 11:552021/11/08 政治 買即期AZ 莊人祥被譏智商不到70 陳時中回應了 14:182021/11/08 生活 大陸限電危機看投資趨勢 氣候永續主題基金 當道 04:102021/11/08 投資理財 戰爭風險金融市場如何應對 金管會：由國安單位協調處理 11:532021/11/08 財經 未針對核四重啟可能超前部署 藍委拍桌怒批原能會 10:282021/11/08 生活 AZ效期爭議 指揮中心應公開合約 04:102021/11/08 生活新聞 生活熱門新聞 外送咖啡到豪宅！櫃台正妹嬌喊1句 他秒靠上結局糗了 - 生活 不用上1922！台中市宣布第13輪AZ、BNT可直接到院預約接種 - 生活 買即期AZ 莊人祥被譏智商不到70 陳時中回應了 - 生活 台積電輸慘了！平均薪資只排第3 比這家少4成 - 生活 進台積電當課長2個月 他見辦公室1狀況崩潰：想離職了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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