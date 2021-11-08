台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）引發關注，不過國民黨立委溫玉霞指出，大家忽視了另一個即將發生、影響不下於CPTPP的重大事件：「RCEP（區域全面經濟夥伴協定）將在明年元旦生效上路！」

溫玉霞昨（7）日在臉書表示，從全球經貿角度來看，RCEP涵蓋22.7億人口、GDP規模26兆美元、出口總額5.2兆美元的區域，是全球最大的經貿組織，這組織包涵全球第2大與第3大經濟體，經貿規模大約占全球3成以上，也是第一個把中日韓三國「綁在一起」的經貿組織。台灣主要貿易對手國與競爭者都在RCEP中，而台灣出口前3大市場大陸、東協和美國，前二都在RCEP裡，台灣出口到RCEP的產品占全部出口的比重超過5成左右（扣除香港部份），在這麼高比重的領域裡，未來台灣廠商將以更不利的條件參與競爭，而參加CPTPP遙遙無期，接下來台灣該怎麼辦？

首先遇到的第一個衝擊，溫玉霞認為應是「南向政策」再也走不下去了；第二個衝擊是RCEP上路後，將會深遠地改變西太平洋的地緣政治，簡單的說，地緣對立會消耗國力，經濟共榮則會擴大西太平洋國家在全球政經版塊上的影響力，會員國會選哪一條路，已經不言而喻。

對台灣這種出口導向的經濟體而言，溫玉霞表示，出口就是經濟命脈，我出口占GDP比重大概在7成左右，台灣近幾年雖受惠於中美貿易戰與疫情效應，出口拉出長紅，但這些效應不會永遠存在，回歸基本面後，台灣缺乏FTA（自由貿易協定）與區域經貿組織的優惠關稅利益，短期影響出口，長期影響投資，對外出口與競爭力將處於不利地位，可是這一次，連美國也救不了了。