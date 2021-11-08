東研信超-新(6840)來自5G NR、WiFi6/6E等先進網通檢測需求熱絡，相關檢測的營收貢獻較去年有顯著提升，10月合併營收0.76億元，月增2.26％，年增29.79％，營收再創單月歷史新高，並連續4個月刷新歷史紀錄；前10月累計合併營收為6.79億元，年增22.93％，超越去年全年營收表現。

東研信超自今年6月營收首度突破0.7億元後，單月營收持續保持在歷史高檔，10月營收主要成長動能來自5G NR、WiFi6/6E等先進網通檢測需求熱絡，台灣及大陸兩地的營運單位業績呈現同步成長；尤其可見5G NR、WiFi6/6E等移動通訊與無線技術規格開始普及應用於智慧型手機後，已進一步擴展至NB、網通與智慧家庭產品等其他消費性電子產品，公司基本客戶群廣泛分散，將持續掌握5G市場龐大商機。

大陸自2019年開放5G商用牌照後，5G網路規模已成為全球最大，亦帶動大陸智能家庭市場規模保持高速增長。中商產業研究院預測，大陸智能家庭市場規模在2021年達5800億元人民幣，並預測2025年市場規模將達8440億元人民幣，數據顯示，全球5G市場仍有極大的發展空間，相關應用電子產品的檢測需求市場爆發力可期。

隨5G通信技術複雜化，以及智慧家庭產品多樣化的市場潛力，東研信超今年來接獲的檢測機種數、測試時數與測試單價皆高於以往，以目前在手的委託案件與近期客戶機種測試需求狀況來看，明年5G、WiFi6/6E等先進網通檢測的營收占比將持續拉高，將延續今年成長動能，公司已評估多處地點，規畫增設實驗室測試場地來服務客戶。