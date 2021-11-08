本周最強冷空氣襲台，濕冷的天氣讓許多人都想躲在溫暖的被窩、睡一個好覺，中醫師黃胤誠在臉書發文，指出大部分人都認為「天氣冷冷正好眠」，但事實上冬天卻是失眠好發的季節！

黃胤誠醫師在臉書粉專「醫誠堂中醫診所」發文，說明天冷睡眠變差，主要有2個原因，第一是因為天氣變冷，人們到戶外的活動量減少，體力因此保存下來，晚上自然比較沒有睡意；第二則是冬天光照時間較短、下雨濕冷的天氣較多，陰陰的天氣容易讓人心情鬱悶，進而影響到睡眠品質；此外也因為這樣，冬天還被認為是憂鬱症好發的季節。

對此，黃胤誠醫師分享3招小技巧，讓大家能簡單地自我判斷睡眠品質：

1、入睡困難：上床就寢後，是否要躺超過30分才能入睡？

2、夜醒症狀：半夜醒來的時間，是否有超過30分鐘？

3、早醒問題：每天起床的時間，是否有比預計提早30分鐘以上？

上述任一項問題如果在一個禮拜內發生超過3次，而且已經影響到日常生活，像是上班時精神不濟、常常擔心晚上睡不著等，就是失眠（Insomnia Disorder），如果症狀持續三個月以上，則是慢性失眠（Chronic Insomnia Disorder）。

黃胤誠醫師也以中醫觀點，將失眠依照體質分為3種類型：

1、肝鬱化火：就是俗稱的「肝火旺」，好發於更年期女性、生活緊繃及壓力大的上班族，常見症狀有個性急躁易怒、入睡前心煩不安、手掌腳掌心熱、口乾舌燥、便祕、時有耳鳴。

2、痰熱內擾：好發於天生腸胃不好或飲食習慣差的人，常見症狀有食慾不佳、想吐、常打嗝、脹氣、胃酸多。

3、心脾兩虛：好發於天生體質虛弱、準備考試的學生，常見症狀有睡眠時多夢易醒、心悸健忘、身體常感到疲乏無力、飲食無味、氣色不好、面色較無光澤。

黃胤誠醫師提醒，若是長期有失眠問題，再怎麼補身體都是虛不進補，尤其當失眠症狀已經嚴重影響到日常生活，一定要盡快尋求專業醫生的診斷和治療。