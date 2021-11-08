本土疫情衝擊弱勢家庭，台中市社會局補助「脫貧扶助」等方案的弱勢家庭1萬元紓困金，阿杏剛加入「台中市自立家庭築夢踏實計畫」丈夫過世後獨自扶養女兒，加上左眼失明，疫情讓她的收入縮減近9成，房租、生活費等開銷只能仰賴政府補助，還好社工定期陪伴與關心，市府加碼1萬元紓困，幫她度過難關。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，弱勢家庭生計雪上加霜，台中市府爭取議會支持通過追加預算，補助台中市350戶參與「脫貧扶助」等方案的經濟弱勢家庭1萬元紓困金，以實際行動力挺參與脫貧的家戶持續努力圓夢。

社會局表示，市府主動檢核符合資格者，350戶參與「脫貧扶助」的補助款已匯入個案指定郵局帳戶。

另名受扶助的阿一，為長期失業所苦，今年參加「向前走-台中市韌力家庭陪伴計畫」，原本打算報名照顧服務員訓練，因疫情三級警戒延期，幸好獲1萬元補助，正好用來支付報名費，安心受訓以取得專業證照。

社會局長彭懷真指出，參與「脫貧扶助」等方案的家庭，不是只靠著政府補助度日，而是有心脫貧、努力奮鬥，透過政府協助，自助人助、創造未來。

市府獲台中市公益彩券盈餘分配基金補助，自2012年起推動「自立家庭築夢踏實計畫」、2014年起推動「向前走-台中市韌力家庭陪伴計畫」，並提供低收入戶及中低收入戶以工代賑職缺，積極連結相關就業促進措施，協助經濟弱勢者逐步自立脫貧。