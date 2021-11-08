由「目映‧台北」拍攝團隊製作的《百工職魂》系列影片，因「撿骨師」、「入珠」兩部影片爆紅，觀看次數都破百萬，而罕見題材加上超寫實畫面，也引發網友熱議，直呼「這真的太厲害，直接拍攝沒有馬賽克」、「敢拍這種題材，真要佩服拍攝團隊」。

「我也曾遇過，有些味道聞起來屍臭味很重，有的瞳孔還瞪得大大的，甚至還帶有毛。」高齡82歲、擁有70年經歷的撿骨師孫坤木，13、14歲就跟著祖父出來撿骨，沒想到一做就超過一甲子。他在影片中提到，以前要跟別人握手、拿東西給別人吃，對方都會害怕；而笑臉背後也藏著辛酸，他飆起超台「國罵」自嘲，以前搓湯圓家裡的人都不敢吃，「我賺的錢你們就要拿」，若不是靠他撿骨賺錢養活整個家族，「會很難過的」。

撿骨師孫坤木因工作關係，以前要跟人家握手、請人家吃東西，對方都會怕。（圖／摘自目映台北YouTube）

《百工職魂》系列影片也拍攝鴿笭師、製棺、等較少見的題材，並將29位不同領域職人的真本事集結成書。目映台北總監吳建勳在書中序文提到，當初跳脫熟悉的電視圈，投入網路影像的創作，一開始真的差點讓他想不開，當下的落魄，讓他想起以前風光無比、眾人吹捧的神氣模樣，幸好遇到有情有義的老戰友，給他一筆錢當「發財金」，一句「我挺你！」讓他感動又難忘。

至於會開啟拍攝另類題材的契機，吳建勳說，是因某次團隊出外景時剛好看見一個斗大招牌，寫著「入珠」的店家資訊，還有一次是因拍攝時傳來送葬隊伍的「西索米」樂聲，讓團隊開始發想，並有了葬儀社、大體化妝師的題材；而撿骨師阿伯的超台國罵，也讓「目映‧台北」迎來十萬YouTube獎牌。

撿骨師的影片上傳至今，已累計超過200萬次觀看數，網友大讚「真的是很值得尊敬的職業」、「這節目真的太猛了」、「這集完整的保留了台灣的文化，太珍貴了」、「真敢拍，連骨頭都亮相了」、「怎麼可以把一個這麼嚴肅的職業拍的這麼好看」。入珠影片上傳後也累計超過百萬觀看數，網友驚呼，「真的是開眼界了」、「這系列的紀錄片品質真的棒，不輸得獎的紀錄片」、「長知識了！」