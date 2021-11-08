立法院社會福利及衛生環境委員會召委莊競程委員，8日上午特別安排考察勞動部多元就業開發方案執行情形，勞動部長許銘春全程陪同訪視計畫執行單位：財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會，立法委員莊競程及許銘春對於十方基金會執行計畫的成果深表肯定，並當場各以五倍券購買多元產品，以具體行動響應公益助弱勢，也共同呼籲民眾把握勞動部推出加碼50%優惠機會，踴躍購買多元培力團體、微型創業單位及庇護工場等公益產品。

莊競程長期關心政府辦理各項促進國人就業及提升勞工福祉等措施，特別安排今天的考察行程，實地瞭解勞動部運用就業安定基金辦理促進國民就業計畫的執行成效。莊競程致詞表示，勞動部多元就業開發方案以互助共好的概念，協助民間團體實踐設立的宗旨，服務更多身心障礙朋友；一方面也創造工作機會，這份工作讓本來失業的勞工朋友，透過勞動部的就業媒合，可以從事對社會有幫助的工作，並從做中學培養就業能力，增進工作自信心。這個方案讓民間團體、身心障礙朋友、失業勞工朋友，三方互助共好，令人感動。

許銘春表示，多元就業開發方案補助用人費用及提供諮詢輔導措施，自91年推動至今，已核定超過1萬2千項計畫，協助超過15萬人在地就業，並鼓勵了青年返鄉就業、促進社會創新與地方創生。勞動部為了協助多元就業開發方案的執行單位有更多的營收可以自立提供就業機會，配合行政院五倍券，推出免抽籤加碼送50％優惠。十方基金會游月菊主任對於政府有多元就業開發方案及好康助弱勢振興加碼活動的措施，表示非常感謝，因為有了多元方案的人員協助行銷推廣工作，讓身心障礙學員更能自食其力將用心製作的餐點、手作產品及二手物商品賣出，獲得更多的喜悅、成就感與繼續前進的力量。

勞動部勞動力發展署表示，行政院五倍券已於10月8日正式上路，勞動部推出免抽籤優惠，民眾無論身分證號碼是幾號，只要持五倍券到已登記參加勞動部加碼方案的多元培力單位、微型創業店家及庇護工場等處消費，勞動部一律加碼送50%的優惠消費額度。加碼活動推出一個月來，參與店家反應熱烈，已有1106家店家參加且持續增加中，預計近期可擴大至1500家，遍及全國各縣市。產品有餐飲烘焙、原鄉工藝品、特色農產品或在地體驗遊程等，多項商品供民眾擇選。截至目前，總計消費人次逾22萬人次，消費金額已將近2億元。

勞動部加碼活動至明年4月30日為止，參加本活動的優惠店家均公告於社會經濟入口網。每個店家優惠額度有限，先搶先贏，勞動部歡迎大家把握機會，共同用五倍券力挺優質店家與商品，幫助更多的勞工朋友。