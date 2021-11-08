為強化漁民的工安意識以及職災防範技術，勞動部勞動及職業安全衛生研究所(以下簡稱勞安所)將於11月8日至11月10日，在桃園區漁會大樓一樓舉辦「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示活動」。現場有漁船火災預防、感電危害、甲板滑倒預防、落海預防、機電噪音預防及漁船捲網機機械捲夾危害預防等各項漁民職業安全衛生的展示體驗主題，歡迎有興趣的民眾前往參加。

台灣是美麗的海洋國家，豐富的漁產是美味桌上佳餚，更是重要的天然經濟資產。然而，台灣漁民職業災害的比率，遠高於其他產業，漁業職災死亡更是全產業職災的4倍多！

根據勞安所調查研究了解，常見的漁船作業災害包括作業中落海、機器操作不當的危害、漁船翻覆與故障、火災或感電等，以及長時間半夜出海，超時工作、重體力負荷對人體健康的傷害等。因此，今年活動展示主題勞安所特別針對滑跌倒、落海、感電、漁船火災、漁船機電噪音及漁船捲網機捲入等危害預防，設計簡明易懂的互動展示項目，讓漁民朋友們能藉由這些體驗活動，清楚瞭解自身在海上作業時的常見危害，知道如何正確去避免、遠離職業災害發生，才能真正安全的保護好自己。

勞安所表示，有鑑於近年來漁船火災事故頻傳，起因常為棄置菸蒂、爐火烹調及電線短路等因素造成，加上漁船內部油料、漁網及外部結構木料、玻璃纖維等易燃物眾多，造成令人遺憾的漁工職災及漁船財產設備損失。活動現場特別邀請到消防員說明船舶火災危險性及常見原因、指導防範方法，並直接教導滅火器「拉、瞄、壓、掃」的使用口訣，以及滅火器的操作說明、民眾學習如何操作滅火器在火災第一時間正確發揮滅火的效果。

本次展示活動勞安所邀請行政院農委會漁業署、桃園市政府農業局、桃園市政府消防局、桃園區漁會等共同擔任協辦單位，共同來關心以及宣導漁民職業安全的重要。1個漁民受到職業災害，影響的就是1個家庭，民眾們在享受鮮美海味時，不希望是犧牲漁民的安全與健康所換。勞安所期盼藉由辦理漁船勞工作業安全宣導展示，強化漁民工作的自我安全防範意識，讓漁民在海上作業更安全、健康，也能有個舒適的工作環境。

「漁船勞工作業安全衛生危害預防宣導暨展示活動」展覽預計將從11月8日展示至11月10日，完成現場參觀也可現場獲得展覽吉祥物工安熊文宣品一份，歡迎有興趣的民眾逕自前往，相關內容請洽勞動部勞動及職業安全衛生研究所網站或來電詢問(02)26527682蘇先生、(02)26982989轉02448屈先生。