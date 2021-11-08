為有效解決畜禽養殖衍生之有機剩餘資源物處理問題，行政院農業委員會畜產試驗所投入有機資源物生物加值整合性科技與應用技術之研發工作，應用前瞻性農業生物黑水虻(black soldier fly Hermetia illucens) 快速處理有機剩餘資源物，解決剩餘資材體積大、含水量高、容易產生腐敗難聞氣味等問題，產出生物材料黑水虻蟲體，循環投入剩餘資材處理，同時能將幾丁質、幾丁聚醣聚合物和虻糞殘餘物等回收再利用，對土壤物化性質改良、作物保護和飼料添加物具有積極效用，應用畜產剩餘資材，產出可供農業再應用的副產物，以達成資源再生、農畜生產與環境保護三贏的永續經營目標。

畜試所助理研究員梁世祥指出，畜禽有機剩餘資源物再生循環利用方式多以堆肥化處理，產出有機質豐富的堆肥，處理過程中，營養被微生物利用轉化，處理過程費時耗能，產品價值較低。為改善有機剩餘資源物處理效能，提升副產品附加價值，利用處理效率較好的資源昆蟲黑水虻，搭配有益微生物群協同處理，生產附加價值較高的幾丁質、幾丁聚醣聚合物，成為植物保護資材，虻糞殘餘物則可做為土壤改良資材應用。

黑水虻屬於雙翅目水虻科，完全變態類的腐食性昆蟲，幼蟲取食各種有機資源物，對食物的選擇性較廣，能有效轉換各種有機剩餘資源物，包括各種畜禽有機資源物、餐廚餘、食品加工廠副產物等，吸收並貯存大量的營養與能量，做為蛹發育與成蟲繁殖使用，而成蟲不取食，僅喝少許露水，體形較家蠅大，飛翔緩慢，常被天敵或鳥類捕食。黑水虻不會對人類生活造成干擾，不會對經濟動物造成危害，不會對農作物生產造成影響，是極具生物安全的前瞻性農業生物。

畜試所所長黃振芳強調，應用資源昆蟲黑水虻，可做為解決畜禽剩餘資源循環利用的前瞻性新方案，能徹底改善畜禽有機剩餘資源物循環效率緩慢與潛在的環境污染，黑水虻產業應用逐步走向技術密集與機械密集的規模產量時代。

在2021年7月農委會也預告修正可供家畜、家禽和水產動物之飼料，放寬廚餘等歐盟條例認可的10項動物性產品可做為黑水虻餵養基質，產出的黑水虻乾（粉）經適當加工製程使含水率達13％以下，即可做為家禽和水產動物飼料使用，以植物性飼料餵養所長成之蟲體經加工製成水虻乾（粉），則可做為家畜、家禽和水產動物之飼料。

應用可溯源的黑水虻及其副產物，可做不同方面的應用，已成為未來國際農漁牧產業之新趨勢，預期將創造台灣農漁畜產業新藍海，永續台灣農業發展經營。