【愛傳媒簡秀枝專欄】何其榮幸，擔任「2021年台北文化奬」評審代表，接受公視録影。一向口才不好，又容易緊張，短短的四段談話，卻讓公視專案團隊，跑了兩趟路，深感歉意。

台北市文化局提出今年文化獎的獎勵重點為：「開拓市民文化視野、提升臺北國際能見度與光榮感，致力於文化多元與深度推廣，成效卓越者」。

經過日前評審小組，熱烈討論、多輪投票後，最後雀屏中選的為：蕭麗虹、黃心健、彭蒙惠、白先勇，成為「2021年台北市文化奬」得主。

面對公視鏡頭，我結巴發言，內容整理如下：

一、蕭麗虹（1946-2021 / 75歲）

來不及等到今年台北文化獎的頒獎典禮，蕭麗虹老師已於今年8月底病逝。這位香港女兒，台灣媳婦，用45年的青春，融入台灣社會，她一生孜矻，為台灣「文化議題」與「生態開創，鞠躬盡瘁，實在令人不捨。

蕭麗虹老師於1995年成立「竹圍工作室」，是台灣替代空間與藝術村的先驅之一。

過去的25年間，蕭麗虹老師帶領「竹圍工作室」夥伴們，透過文化空間政策的研究與推廣、展覽論述與實驗、國際連結與交流，札札實實地服務了500位以上的藝術家，更與250個相關藝術文化組織與機構，進行合作，對內對外都為台灣建立起影響綿密、能量豐沛的藝術平台與網絡，彌足珍貴。

75年的生命，說長不長，說短也不短。蕭麗虹老師走過人女、人妻、人母與人媳的多元角色，她從總體經濟分析專才，搖身一變成為藝術創作者、藝術收藏家、藝術贊助推廣家，也是台灣社會「女子有才、才是德」以及「君子不器」的典範。

蕭麗虹，她愛在人間，口碑風骨，也長留人間。

二、黃心健（1966- / 55歲）

用虛擬實境（VR）說動人的台灣故事，頌掦台灣價值，為華人爭光，是黃心健老師脫穎而出，獲得今年台北市文化奬的理由。黃心健曾說，藝術創作者，永遠保持好奇心，並回歸到自己生命的初心，故事才會誠懇、才會感動人！

黃心健，是典型客家子弟，也是女畫家黎蘭兒子，從小就有媽媽的藝術啓蒙，也被允許在家不斷拆卸機件，台大機械系畢業後，赴美受到國際設計名校完整養成，並在Sega、Sony 等知名跨國公司擔任藝術總監，這樣的養成條件，造就了黃心健進軍國際舞台的利基。

黃心健沈穩內斂，懂得借力使力，營造「強強出撃」的機會。例如，他結合美國前衞音樂教母蘿瑞・安德森（Laurie Anderson）合作《沙中房間》，就摘下第74屆威尼斯影展《最佳VR體驗奬》，從此國際展覽與獲獎無數，持續為台灣在海外爭光。

VR創作，可以達到以前媒材無法達到的深度，沈浸式作品，完全可以掌握人的感官，觀者面對這樣的媒體，心靈少有防備。以假亂真、虛實之間的界線，徹底模糊，隱含著某種深刻的危險，創作者必須為作品，肩負比傳統媒材，更多責任。

黃心健這一路以來，秉持創作初心，持之以恆，同時堅持跨國創作，非常艱辛，也意味著他一直努力承擔更大的創作責任，體現更多人性的溫度與尊嚴。

三、彭蒙惠（1926- / 95歲）

今年95歲高齡的彭蒙惠老師，早在她12歲時，就跟上帝約定，她要為中國人傳遞福音。1951年25歲的彭蒙惠，果然抵達台灣，先在花蓮落腳，1960年她搬來台北，從此成為台北人，迄今已經61年了。

人在台北的彭蒙惠，全力投入「台灣英文教育」的推廣。這一甲子以來，「跟著彭蒙惠學英文」，彷彿成為台灣跨世代的共同記憶。

不管是「大家說英語Let’s talk in English 」或「空中英語教室Studio Classroom」，長年來透過雜誌、廣播與電視，不僅陪伴台灣學子，學習語言，更是大家有系統認識美國，與西方生活文化的重要管道。

大半生把台灣當作第二故鄉的彭蒙惠，也取得台灣的「永久居留權」，今年獲頒台北文化奬，是強調她活進台灣人心坎的終身努力、奉獻與友誼。

她，心誠意堅，實至名歸！

四、白先勇（1937 - / 84歲）

只要提及「台北人」這本家喻戶曉的小說，大家就想到白先勇老師。這本暢銷書，於1971年出版，到今天正好是50週年，已經是世界華文的文學經典，讓「台北」跟著搭上名著的國際列車，名揚全世界。

台北，一直是融匯著東西，吸納民間生命力，人文薈萃，白先勇老師很技巧地把「都會文明的台北城」，與「心靈文化的台北人」，交融在著作之中，內外輝映，相得益彰。

身為名將白崇禧之後，白先勇老師卻獨鍾文學。早在1960年白先勇就讀台大外文系時，就與同好創辦「現代文學」，除了凸顯他拔尖超凡的才氣，與早慧預言的能力，這個組織，開枝散葉，對文學發展，影響深遠。

白先勇老師對文學的熱忱與天賦，大家有目共睹，他創作不斷，長、短篇小說，已經多次被改編，搬上舞台銀幕，著作也屢屢被翻譯為各種文字，蜚聲國際，令人衷心感佩。

不僅僅是為了附會風雅，更不完全為了沾親帶故，錦上添花，大家想想看，我們的台北建中、台大外文系，出現這樣的文化奇葩，這是千年修來的福份。台北市文化局不過善盡追補文化界漏網大魚，及時頒贈「2021台北市文化奬」，彷彿是追封加爵，但何嘗不是遲到的文化正義啊！

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者臉書截圖。

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