根據今天在聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）上公布的報告內容，若世界升溫攝氏2.9度，最弱勢的65國GDP到了2050年將減少20%，到了2100年更大減64%。

由國際發展機構「基督徒互援會」（Christian Aid）委製的研究指出，即便全球氣溫上升幅度與最具雄心的巴黎氣候協定目標一致，即控制在攝氏1.5度以內，這些國家的國內生產毛額（GDP）到了2050年也會減少13%，到了本世紀末則大減33%。

法新社報導，截至今日，地表平均溫度以比19世紀末期升高攝氏1.1度。

基督徒互援會的研究報告顯示，全球逾1/3國家的經濟若要抵禦因全球暖化變得更加嚴重且致命的熱浪、旱災、洪患和風暴，則迫切需要協助來建立復原力。

柏林洪堡大學（Humboldt University）的報告主筆安德里耶維奇（Marina Andrijevic）說：「南半球國家永續發展的能力受到嚴重危害。」

安德里耶維奇說：「我們現在做出的政策抉擇，對於防止進一步損害來說至關重要。」

受到最嚴重影響的前10個國家中有8個落在非洲，另外2個在南美洲。

若依照目前的氣候政策軌跡來看，這10個國家的GDP在2100年前恐大減逾70%，若將全球暖化幅度控制在攝氏1.5度內，GDP也會大減40%。

其中面臨GDP最大減幅的是蘇丹；蘇丹9月遭遇豪雨和暴洪，超過30萬人受影響。

若和沒有氣候變遷的情況相比，蘇丹GDP將在2050年前減少32%，2100年前更將大減84%。

報告中涵蓋的國家構成了聯合國氣候峰會上2個關鍵協商集團，分別為低度開發國家（Least Developed Countries）和小島嶼國家聯盟（Alliance of Small Island States）。這場氣候峰會將於12日落幕。（譯者：李佩珊/核稿：劉淑琴）1101108