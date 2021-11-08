為拚年底四大公投，國民黨副祕書長羅智強10月30日發起夜宿凱道活動，卻被部份綠營人士嘲弄到場支持者人數稀少。對此，羅智強今表示，在民進黨冷嘲熱諷的同時，自己臉書的粉絲數增加到119萬，這就是打臉民進黨嘲笑的力量。

羅智強今（8日）在臉書發文表示，自己啟動公投夜宿49天，民進黨看衰，綠媒冷嘲熱諷，幸好透過自媒體，他還是能傳達公投的信念；羅感謝，熱心民眾自發性地到場支持，也有更多的朋友按讚他的臉書，並訂閱94強Youtube頻道。

看到臉書的粉絲數增加到119萬，羅智強感性直言，這麼多公民用線上支援的力量，力挺公投同意，自己實在非常感動；羅稱，自己完成了高雄丶台南的宣講，晚上他會回到凱道繼續奮鬥，雖然今天氣溫明顯轉涼，但有大家的支持，他一定挺得過去。

大批網友也在其po文底下留言表示，「桃園市期待您的到來！公投四同意，人民不放棄」、「羅智強辛苦了，早晚溫差大記得保暖措施保重身體，加油加油」、「一夫當關，萬夫莫敵」、「國民黨好在有你這樣的人，感覺其他的黨員是在養老還是在睡覺」。