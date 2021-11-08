檢察官顏汝羽在檢察官論壇點名一位律師「白目到開完偵查庭後，跑去跟擔任法官的朋友抱怨」、「常常喜歡背後抱怨就讓妳紅」，檢察官評鑑委員會通過決議將顏汝羽移送懲戒，懲戒法院審理後判決10個月俸。可上訴。

顏女遭認定偵辦竊盜案，被告辯稱遭警察圍住要求認罪，顏竟回「我從剛剛就覺得你謊話連篇」，還嗆要被告指認警察瀆職，若查無瀆職就辦他偽證與誣告。

另她在檢察官論壇點名一位律師「白目到開完偵查庭後，跑去跟擔任法官的朋友抱怨」、「常常喜歡背後抱怨就讓妳紅」等語，PO出該律師臉書截圖公開批判，有損律師名聲及檢察官職位尊嚴。

檢評會認定顏汝羽違反辦案程序規定及檢察官倫理規範，情節重大，決議報法務部移送懲戒法院職務法庭審理，惟考量其資歷尚淺，事後表達反省改進之意，建議給予「申誡」。這也是法官法修法後，不用經過監察院審查彈劾後，直接跳過監院送交懲戒法院的首例。