想欣賞一場精彩的藝術表演嗎？不用大老遠跑到劇場、演藝廳！精彩表演或許就在你家附近！由台北市文化局推行的「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮活動」，在台北市各區的鄰里間與大街小巷內演出精彩的藝術表演。11/6活動巡迴到信義區，由大道里協辦，邀請薪傳歌仔戲劇團演出歌仔戲，吸引了許多里民、附近居民參加，地方活動從不缺席的當然就是「社區好鄰居」永慶房屋！贊助活動所需帳篷並現場支援助活動順利舉行。

大道里藝文表演高朋滿座 里民們欣賞經典歌仔戲

「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮活動」將歌仔戲、佛朗明哥舞、掌中劇，甚至是打擊樂等表演藝術帶入社區巷弄內，讓更多人發現藝術的美好、認識不同文化的風貌，也讓歌仔戲、掌中戲等傳統文化可以繼續傳承下去。

信義區大道里里長毛水月表示:「薪傳歌仔戲劇團這次表演是大家耳熟能詳的《王寶釧》，歌仔戲是許多大道里里民們的兒時回憶，藉由這次的活動大家一起回味過去的經典好戲，也希望讓更多人認識歌仔戲的美好。隨著疫情趨緩、秋高氣爽的好天氣，鼓勵里民們可以到戶外走走一同欣賞場精彩的歌仔戲演出！共度愉快的週六夜晚。」

歌仔戲表演之外，大道里里內活動豐富又有趣，除了三大節慶會舉辦活動，平時也開設許多社團讓里民們發掘新的興趣，像是日語班、插花課、咖啡社等等，還有長者共餐活動，增加里民們的互動，更邀請年輕人與長輩們一同共學，「青銀共學」的理念活絡鄰里氣氛，里內總是充滿歡笑聲。

「社區好鄰居」永慶房屋積極參與大道里鄰里活動，現場協助引導民眾入場看戲。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋信義區店協理許人元分享:「參與地方活動是我們永慶人的共同精神！我們與各鄰里建立良好的友誼，平常也持續支持在地活動，像是節慶園遊會我們也會擺設攤位與里民們共襄盛舉，只要地方有需求我們都非常樂意提供帳篷及人力物資上的支援，這次的大道里的歌仔戲表演我們當天提供人力支援引導里民們入座，精彩的歌仔戲表演讓里民們留下美好的回憶，未來也會持續服務在地，全力打造商圈繁榮。」