年底4大公投登場，北市議員林穎孟8日質詢，反美豬將會影響台美關係，台北市長柯文哲既然支持台灣進入國際社會，更該知道此因。柯回嗆，民進黨把反萊豬跟反美豬混在一起講，這就是認知作戰，兩者是不一樣的，他不同意，歐盟也沒用萊朱，難道被美國趕出經濟組織？沒聽美國話還不是活得好好的。

林穎孟詢問，柯與美國關係，打幾分？柯說，還不錯，他都滿聽話的。林穎孟再問，是否支持台灣進入國際社會？柯答，一定要啊，台灣一定要進入國際社會，WHO世界衛生組織不是問題，醫療不該因政治、種族影響，這一定要參加。

柯說，至於WTO世界貿易組織，台灣已在裡面，不能被趕出來，「有人要把我們趕出來嗎？沒有吧！」台灣也一定要參加CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，但這是很難題目，自由貿易協定下去，農產品都可自由進來，台灣要準備，參加是一定要參加，但要準備。

林穎孟問，美國萊牛開放8年，美豬開放1年，12月中對美豬的公投，是否影響台灣加入CPTPP？柯說，真正會影響的是福島地區食品，這才是真正要面對，他認為這影響不大，因美國也不在CPTPP，大家要誠實面對。

林穎孟問，日本現在是CPTPP主席，希望美國加入，下任主席新加坡也希望美國加入，並非沒影響。柯答，把反萊豬跟反美豬混在一起是認知作戰，這不一樣，他不同意，歐盟也沒用萊豬，難道會被美國趕走經濟組織？也不會啊。

林穎孟嗆，但美國有告歐盟，歐盟後來敗訴，期間纏訟10年，美豬會影響台美關係。柯說，歐盟也沒聽美國的話，到現在沒用萊豬，也不是活好好的？他知道大家又在討論這題目，台北經貿能談判的東西多的是，最可怕是美國農產品一旦自由進台灣，台灣準備好了嗎？這是最大問題，有影響，但這不是最重要。

林穎孟又問，柯對大陸城市外交要的對等尊嚴打幾分？柯說台灣要化解敵意，但大陸又一直共機擾台，老師怎會叫被霸凌的人去化解霸凌者的敵意？柯小時候沒被霸凌過。

柯說，他對大陸只有上海，其他沒，雙城論壇在對等尊嚴都很節制，到現在能講出他哪做不好？他常忙到忘掉，要叫市府同仁問一下跟上海聯絡到了沒。