中保科技集團事業版圖布局再創新，今日宣布全面上線「中保好生活」APP，並正式對外啟動「好點」功能，「中保好生活」也是台灣首款可以抵扣管理費的生活服務平台（LIFE APP），力拚成為全台最大生活服務管理平台，預估中保好生活服務全面上線後，集團總服務客戶數將上看60萬戶。

「中保好生活」也打出「去你的管理費」的訴求，中保科技副董事長林建涵表示，未來透過這個平台不只能繳管理費、停車費，家裡沒米、想訂購蔬果青菜，或需要維修水電，只要點一下APP，服務就能送到家，這就是「中保好生活」最大優勢。

林建涵分析，全台不少連鎖百貨、到食衣住行育樂等賣場，都是中保無限＋的客戶，如今中保好生活就是從樓下的店面走到樓上的社區家庭，這群線下客戶也能變成線上平台使用者，進駐中保好生活，提供社區居民需求，成為平台上最關鍵的服務供應商，也象徵中保科技集團跨入OMO 虛實融合的業態創新生活服務平台。

以目前全台超過4萬個社區，有使用物業管理APP的社區約佔30~35％，林建涵說，有超過65％-70％以上的社區住戶，根本還未接觸社區生活平台服務，「中保好生活」APP就是看好這塊市場商機，未來要串聯社區及住戶生活，讓住戶透過手機就能管理資訊，全面雲端化，公開透明、便利，還增添了「安全感」。

迎接8日啟用的「好點」功能，前3個月購物消費可回饋3％優惠，明年7月開始則恢復為2％優惠， 1點就可折抵1元管理費， 因此消費愈多，就能完全沖扣管理費，15日也將開放民眾在線上進入好生活商城購物，年底全台灣將會有1500個社區導入這項服務，受惠住戶可望超過2.5萬人。

此外，「中保無限＋」搭配「中保好生活APP」，也讓中保科具有新的成長營運動能，從科技物聯網到智慧社區一條龍的雙成長引擎，意味著中保科技集團從「硬體」到「社區雲端軟體」的全方位服務，從食醫住行都能提供解決方案，未來還會提供「中保嚴選服務」，從居家修繕、消毒、生活商城購物還是「中保毛寶貝」寵物服務等，持續打造食醫住行育樂的科技生態圈。