8日，印尼國有石油公司Pertamina表示，美國埃克森美孚可能至少將砸下5億美元，在印尼興建碳捕捉與封存(CCS)相關設備。

上周，Pertamina與這家全美市值最大的石油業者，在英國所舉辦的COP26聯合國氣候峰會上，簽署一份在印尼蓋CCS的諒解備忘錄。Pertamina表示，初估整項設施需要5億美元，還不包括在執行CCS時，所產生的運營成本。

據悉，這套CCS系統可能會設在印尼爪哇島上，兩座分散不同區域的油氣田內。日後為了要捕捉碳並封存，得依照不同設備打造不同長度的天然氣管道。

但是，相較Pertamina大方公開此訊息，埃克森美孚則顯保守些，且沒有立即回應。

所謂CCS，就是用於捕捉二氧化碳以減少汙染造成全球暖化。而這些會產生空汙的設備，包括發電廠、工業生產場所等。另外，利用CCS技術、甚至還可直接從空氣中捕捉到二氧化碳，然後永久封存於地底下。

目前，CCS技術尚未能達到商轉規模，因此只應用於小範圍的試點電廠等。

印尼是東南亞最大經濟體，也是世界第8大碳排放國家，該政府日前曾宣布其淨零排碳目標，希望最晚能在2060年前達成。