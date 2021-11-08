朱立倫炮轟用詞惡毒 蘇貞昌再回：「正常倫」被踩痛腳哇哇叫

朱立倫批「為保官位口不擇言」 蘇貞昌回嗆：踩到痛腳哇哇叫

行政院長蘇貞昌8日參加台灣歷史博物館升格3級機關典禮，外界關心藍綠決戰公投話題，蘇貞昌回應國民黨主席朱立倫批評他放話用詞惡毒，蘇卻回稱是「傳神、貼切」，調侃「正常倫」被踩痛腳哇哇叫。

台灣1218公投成藍綠明年的方選舉前哨戰，蘇貞昌日前批評朱立倫將公投提升為政治鬥爭，還說要倒閣，看到國民黨籍自家的縣市長表態反對，才改口說是幫忙，是「首謀變把風」。

朱立倫8日炮轟蘇貞昌為保官位口不擇言，用惡毒言語攻擊在野黨主席，並指民進黨派出的公投辯論代表是小咖，「用下駟對上駟」。

蘇貞昌8日回應「首謀變把風」形容很貼切、傳神，並調侃對方，是正好踩到朱立倫痛腳，讓他哇哇叫，變「正常倫」，比起他常常講話跟以前不一樣，還好的很。

對於公投「重啟核四」項目，柯文哲直言核四每年花40億封存，不如直接關掉省封存費，蘇貞昌將興建與封存核四推稱是國民黨執政時的決定，前後15年浪費了3000億，如今不得不封存，還得付封存費，但數字有講錯，並非每年40億。

蘇貞昌表示，年底公投不在政黨輸贏，而是決定台灣前途。行政團隊是公投的一方，需要一場一場向人民報告，盼人民12月18日踴躍投票，強調「四個不同意，台灣更有力」。

針對外界質疑大陸官方背景的研究院要在清大設立辦公室，是欲竊取台灣高科技研究成果，蘇貞昌未正面回應。他表示，大陸飛機遶台、船艦騷擾不斷，台灣對任何滲透破壞都會依照國家法律與機關職能作好防護。

台史博館長張隆志以雙喜臨門形容開館10周年逢升格3級機關，他表示未來將作到組織活化、數位轉型與國際連結3大重點，不僅是國家博物館，也是大家博物館。故宮博物院長吳密察更期待未來可與台史博、台文館3館聯合策展。

蘇貞昌感嘆過去歷史是勝利者的筆記、統治者的神話，台灣該有自己的歷史，讓世界知道有人在這塊土地上這麼努力。當場要求文化部協助，以專案方式收集民間資料，活化台灣各種辛酸血淚的故事。