台北市保安大隊6日凌晨進行酒測勤務時，盤查一輛Uber的情侶乘客，藉由「拍」一下的動作，進而查獲非法持有刀械、毒品，當場依現行犯逮捕情侶倆。情侶倆聲請提審，台北地院認為，員警「拍」的動作已屬違法搜索，取得的毒品不能作為證據，因此裁准聲請，當庭釋放情侶倆。

台北市保大6日凌晨在市民大道五段進行酒測勤務，4時許攔停一輛Uber，從一對情侶乘客身上搜出1把折疊刀，認定涉嫌違反社會秩序維護法，因此進一步搜索，果然在男子身上起獲60公克K他命，因此依毒品現行犯、共犯移逮捕情侶倆。

情侶倆聲請提審，稱警方違法逮捕。北院開庭時，員警陳稱，當時他們對Uber司機酒測，司機雖通過臨檢，但與後座男乘客核對身分資料時，「目視」發現褲袋露出刀柄，因此依《警察職權行使法》規定動手檢查男子的身體、隨身物件。

員警說，男子從褲袋取出折疊刀1把後，他們也請同行女乘客下車，最後在男子的背包內發現2包共約60公克K他命，以及現金9萬餘，是毒品現行犯，另女子隨身包包另有現金50萬元，因此懷疑是共犯，才一併逮捕。

但法官勘驗密錄器發現，員警並非「目視」獲得攜帶刀械資訊，而是「動手拍打」、「深入褲袋」才查獲刀械，已不符《警察職權行使法》規定，不得進一步檢查身體、隨身物件，員警的做法已屬違法搜索，取得的毒品不能作為證據，因此無證據證明情侶倆持毒，員警逮捕不合法，故裁定當庭釋放。