美國19歲創作女歌手「怪奇比莉」（Billie Eilish），出道時便以獨特的個人風格風靡全美國，而一向都以中性打扮聞名的她，近期卻風格大變，本月6日出席第十屆LACMA時，她更穿上低胸透視裝辣秀豐滿的上圍曲線，讓網友們全看傻眼。

美國年度盛宴「LACMA藝術與電影盛典」（Art+Film Gala）於當地時間11月6日晚間盛大展開，現場吸引不少大咖明星前來共襄盛舉，而穿搭風格一向都以oversize為主的怪奇比莉，這次也受邀出席，而她突破以往的女性化造型更讓網友們大吃一驚。只見怪奇比莉穿著一件黑色的長裙及披肩，而上半身透視的布料與平口的造型，使內搭的蕾絲馬甲衣及飽滿雙峰一覽無遺。

不過，即使服裝再辣搭配上怪奇比莉的招牌厭世顏，還是讓網友忍不住留言「其實不想去，可以不去的」、「她真的好厭世」、「感覺是被逼著來」、「這衣服是不是太小件了」、「好標準的死魚眼」、「是否別翻白眼」、「看這眼睛我都暈」、「造型師有事嗎」、「被迫營業的感覺，哈哈哈」，意外引發話題。

事實上，怪奇比莉年紀輕輕，便憑著甜美清新的嗓音與多變的創作風格，以及超衝突的oversize服裝造型，獲得大批粉絲的喜愛，在各大頒獎典禮上獲得音樂大獎，她還在62屆葛萊美獎上一連拿下4大音樂獎項，以史上最年輕的歌手刷新39年來的樂壇紀錄。但近期怪奇比莉因服裝造型越來越性感，讓不少粉絲認為失去原有的特色而意外掉粉，對此怪奇比莉則是相當淡定，認為不管穿什麼服裝，只要自己覺得好看就好，不想再去在意外界的眼光。