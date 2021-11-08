阿信是潮牌主理人，也是最佳代言人。（STAYREAL提供）

五月天阿信的潮牌STAYREAL深受廣大年輕人喜愛，今晚氣溫驟降，阿信也宣布他所設計的PLAN A系列，首度推出毛衣與睡衣設計，傳遞他最真摯的想念與初衷。特別的是，阿信穿上自家潮牌睡衣，側躺在沙發上的照片曝光後，立刻吸引1.5萬人按讚，阿信幽默回覆：「我家的沙發又大又舒服！」還預告演唱會就搬沙發到台上這樣唱。

阿信非常重視偶像形象，顯少有居家生活照曝光，他這次身穿「你是我的天使睡衣組」，是自家潮牌秋冬新品，注入了象徵勇氣力量的PLAN A飛翔翅膀圖案，如同天使般的守護，純棉的材質親膚舒適，結合高質感的開襟與滾邊設計，讓居家生活也能很有儀式感。

2021 PLAN A系列，由主理人阿信發起暖心告白，將充滿療癒力量的箴言信念注入在服飾設計中，彷彿就像開啟阿信與你的「暖心對話」。以阿信的英文字大寫A延伸出的星空小宇宙logo，象徵如同恆星般的溫柔守護；高質感親膚材質的睡衣套裝組，注入象徵勇氣力量的飛翔翅膀，讓PLAN A的精神如同天使般的呵護，陪伴你整個冬季。還有格紋襯衫與羽絨衣，兼具繽紛亮眼與舒適保暖功能。