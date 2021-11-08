台中市第二警分局永興所日前獲報，1隻鴨子在北區太原路與永興街口閒晃，還有點驚慌，擔心有用路人不慎擦撞，造成事故，要警方協助處理，3名警員見褐色菜鴨在馬路亂跑，立即上演「你追我跑」戲碼，費了好大一番功夫，終於壓制「捕獲」，鴨嘴不斷作勢要啄人，先帶回派出所通報農業局，並以失物招領方式，尋找主人或開放民眾認養。

永興派出所指出，當天接獲民眾報案，看見1隻茶褐色鴨子在馬路上晃來晃去，似乎在找回家的路，因凌晨天色昏暗，來往車輛又快速，民眾擔心鴨子發生意外報警，幸好派出所就在不遠處，警員邱程煜、許銘甫、孫丞佑立刻前往，順利壓制鴨子帶返所內。

從警3年4個月的29歲員警邱程煜說，他當時沒想那麼多，看見褐色菜鴨在馬路上亂跑，為顧及牠的安全及交通順暢，衝過去一手抱起鴨子，其他同事則圍守、預防逃竄，終於順利帶回警所；曾玩寶可夢手遊抓「大蔥鴨」、「可達鴨」的邱員坦承，第一次抓活生生鴨子，但不會怕。

警方於臉書社團「台中寵物走失、拾獲、認養專區」幫這隻菜鴨PO協尋文，隔了1天卻無人認領，經農業局畜牧科表示，鴨子無植入晶片飼主難尋，除請有意願的畜牧場收養，也可開放民眾認養；1名熱心許姓民眾在社群自稱是「鴨友」，表示想認養該隻菜鴨，願意給鴨子溫暖的家，最後聯絡警方將鴨子帶回家。