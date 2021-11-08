2021 ITF台北國際旅展今（8）日來到開展最後一天，民眾搶購年末最後一波的餐券、住宿券等優惠產品，此外，許多中央及地方單位的主題館，也紛紛在展場呈現各家最優質、最引人注目的當地物產、伴手禮、觀光特色與旅遊資訊。

其中，原住民族委員會攜手12家旅遊業者與超過32個部落旅遊經營單位，共同推出80條以上部落旅遊路線，提供民眾諮詢及購買，現場的旅遊業者私下表示，詢問部落遊程的民眾多、購買力稍弱，以親子旅遊行程較為熱門。

另外，福容大飯店表示，將於明年度調漲價格，漲價前推出最後一波超殺優惠，展場限定聯合住宿券「單張販售」方案，1張2699元，此外，明星商品「連鎖餐券」買10送2售價8800元，平均1張僅733元，相當於52折。長榮國際連鎖酒店貴賓優惠住宿券及聯合餐券則推出下殺2折的住宿券套票，換算每張住宿券最低只要2499元。

天成飯店集團此次推出的「四館聯合雙人住宿券」每張1800元，包含台北三館與嘉義共四館可以擇一入住。榮獲觀光局評選卓越五星的頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張10000元，即可入住「城堡-精緻客房」最高總價值3萬5200元，狠殺至2.8折。

福泰集團聯合住宿券，每晚1800元起，防疫旅館每人每晚2600元起。療癒身心的礁溪山形閣溫泉飯店雙人住宿券每晚6200元起。圓山大飯店推出展場限定的「平假日宴會通用抵用券」一本20張售價2萬元，購買即贈送「平假日宴會通用抵用券」2張（價值2000元），可用於台北圓山大飯店宴會廳中、西式桌席宴會抵用，抵用金額無上限。