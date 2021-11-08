兩岸爭取加入CPTPP 國安局：越南、加拿大未明確表態

國安局副局長陳進廣(右)赴立院報告並備詢(取自立法院直播畫面)

我國在今年9月遞件申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），國安局副局長陳進廣今天指出，CPTPP共11個會員國中，越南與加拿大對於我國加入立場保留，紐西蘭、祕魯及汶萊等國也尚未公開表態。

立法院外交及國防委員會今天邀請外交部、國安局、經濟部、行政院經貿談判辦公室、農業委員報告「推動我國加入CPTPP進度、產業衝擊評估及因應對策」，並備質詢。

國安局在報告中指出，目前國際間對於我加入CPTPP，美、日、澳政界持友我立場：日本首相岸田文雄、前外相茂木敏充等官員均公開表示，歡迎我國申請加入CPTPP；美國務院發言人普萊斯、駐日代理大使谷立言則表示，我國做為世貿組織負責任會員，並堅定支持民主價值，相信會對CPTPP成員國評估臺灣申請加入協定產生正面影響；澳大利亞執政黨副主席麥卡昆妮、前總理艾波特也表態支持我國加入。

中共外交部則聲稱，新加坡總理李顯龍，以及墨西哥外長埃布拉德、智利外長阿亞曼分別與習近平、中共外長王毅通電時，表態歡迎並支持中共申請加入 CPTPP，不過國安局表示，新加坡及智利相關公開聲明並未提及；馬來西亞貿工部發表聲明歡迎中共加入 CPTPP，該部部長阿茲敏稱，中共未來加入 CPTPP 後，將使馬國很快受益。

至於越、加等國，國安局指出，目前持保留或尚未表態：越南外交部發言人黎氏秋姮表示，願與中共分享談判經驗與資訊，對於我國申請加入，則將諮詢其他成員國意見；加拿大國際貿易部部長伍鳳儀發言人表示，加拿大已知悉中共希望加入 CPTPP，但尚未與中共就此進行任何討論，參議員赫薩科斯則致函總理杜魯道，呼籲加拿大公開支持臺灣加入CPTPP；紐西蘭、祕魯及汶萊等國尚未公開表態。

國安局強調，將持續密注各成員國對我國加入協定立場、與我雙邊入會磋商關注焦點議題，以及 CPTPP 有關我與中共入會工作小組設立動向，以利支援政府持續推進我國加入協定進程。

國安局也將密切關注中共阻撓我加入舉措：持續掌握中共利用我國加入 CPTPP 議題，製造協定成員國間分歧之可能動向，以及關注中共施壓成員國不表態支持我國加入之徵候，即時提出預警。

國安局也建議，鑒於加入CPTPP有助我國優化內部法規體制、提高出口競爭力及吸引外來投資，我宜透過APEC、世貿組織等多邊平臺，向CPTPP協定成員國傳達我國加入有助強化半導體等關鍵產業供應鏈韌性，且有利我同步深化與協定成員國在經濟領域合作，持續累積友我聲量。