蔡英文總統8日出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」，蔡英文致詞指出，公投對業界有深遠影響，希望大家做出正確選擇，重啟核四不應是我們的政策選項，三接興建可以減緩中電、南電北送，公投結果也會影響國際經貿布局，也關切到未來台灣民主的發展，所以為讓國家整體利益達到最大情況下，希望大家在公投做出正確選擇。

蔡英文表示，發展綠能、落實能源轉型成為台灣首要之務，這與12月的公投議題非常相關，台灣下一步要怎麼走，下個月的公投結果，將會有深遠的影響；其中台灣在地震帶上，核能廠相對風險比其他國家高，且有設計過時、設備停產的問題，加上核廢料難以處理，所以對全民所帶來的安全與健康上的風險是非常讓我們擔心，重啟核四不應是我們政策選項。

此外，近幾年來政府推動能源轉型，其中最重要是以燃氣取代燃煤，來減少空汙，最好的例子就是通霄三部燃氣機組在2018年至2020年，陸續上線運轉發電，讓台中電廠用煤量，從歷史最高的2014年1839萬噸，降到去年的1229萬噸，大大減少了610萬噸，其主要原因之一就是，通宵天然氣機組的啟用，這就關係到三接天然氣接收站。

蔡英文指出，如果能讓三接天然氣接收站建置完成，讓燃氣取代燃煤，建成初期，就可增加137億度供電，相當於500萬噸燃煤的發電，三接興建可以減緩南電、中電北送，降低中南部空氣汙染的問題，讓台灣朝向先低碳再零碳目標逐步邁進。

蔡英文接著說，這次公投結果，不只攸關能源轉型，也會影響國際經貿布局，希望台灣產品可以有更好市場進入的機會，因此我們加入國際貿易自由協定是重要任務，每次到中部，尤其與機械產業業者座談，能夠進入各國市場機會，一直是機械產業當務之急，所以我們的經貿布局與公投議題有關，同時也關切到未來台灣民主的發展，所以為讓國家整體利益達到最大情況下，希望大家在12月18日公投做出正確選擇。