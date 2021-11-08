特斯拉執行長馬斯克在推特上發行投票，詢問粉絲是否應出售10％的特斯拉股票，立委林楚茵8日在財委會質詢若馬斯克在台灣，算不算違法？金管會主委黃天牧回應，社群媒體上算是對特定人還是不特定人，及是否有操縱價格，要視個案及情境判斷，但台灣大股東要釋股依證交法22-2條必須事先公告，所以若馬斯克在台灣，是真的要釋股還是虛晃一招，金管會會知道。

金管會表示，台股有盤前、盤中及盤後交易，任何訊息若可能影響股價，都必須要非常謹慎，台灣上市櫃公司的大股東不可能在臉書或社群媒體上談釋股、執行庫藏股等問題，有些是要經董事會決議，有些要事先申報，否則就有違法的疑慮。

因為美國參議院民主黨提出擬針對億萬富翁的「未實現收益」，課23.8％的「億萬富翁稅」，因此馬斯克在推特上發起他是否應釋股10％的投票，市價值210億美元，有57.9％的粉絲支持其釋股。

林楚茵則表示，這種大股東釋股卻先在社群網站上預告、投票，是否是違反證交法155條意圖影響股買的操縱行為？

黃天牧表示，社群媒體上的消息是對特定人還是不特定人散布，仍有爭議，且是否有影響股價，也要依情境來判斷；重要的是大股東若要釋股，依證交法22-2條要事先公告，所以是不是真的要釋股、還是只是在社群網站上虛晃一招，金管會會知道、可以判斷。

即馬斯克這種依投票結果決定是否賣股票，在台灣應有適法性的問題，且台灣上市櫃公司股東應該不會作這種事。